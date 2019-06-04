ارتفاع البيزو الكولومبي بعد وقف برنامج شراء الدولار

ارتفع سعر البيزو الكولومبي أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع عودة الأسواق الكولومبية للعمل بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت 3 أيام، وذلك على خلفية قرار البنك المركزي الكولومبي مساء الجمعة الماضي وقف برنامج شراء السندات.

جرى تداول البيزو الكولومبي بسعر 3ر3315 بيزو لكل دولار في صباح اليوم بارتفاع نسبته 8ر1% عن سعره في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام تداول الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المحتمل استمرار سعر البيزو بين 3300 و3400 بيزو لكل دولار.

كان البنك المركزي الكولومبي قد أشار يوم الجمعة إلى نوع من عدم الارتياح بالنسبة لمواصلة بيع البيزو وبخاصة في ظل وصول عجز ميزان الحساب الجاري لكولومبيا إلى أعلى من 4% من إجمالي الناتج المحلي.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة عند مستواها الحالي وهو 3% خلال عام كامل بحسب المسح نصف الشهري الذي يجريه البنك المركزي ونشره صباح اليوم.