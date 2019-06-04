تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر ابريل الماضي

أظهرت بيانات أصدرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية" يوروستات" اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع إلى 7.6 % خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بـ 7.7 % في شهر مارس الماضي.

وتعد هذه النسبة التي أصدرتها يوروستات بعد حساب المتغيرات الموسمية الأدنى التي يتم تسجيلها في الكتلة المؤلفة من 19 دولة منذ أغسطس .2008

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في أبريل الماضي 12.5 مليون شخص في أنحاء منطقة اليورو، بانخفاض بواقع 64 ألف شخص مقارنة مارس الماضي.

من ناحية أخرى، تراجع معدل البطالة بين الشباب بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 15.8 % في أبريل الماضي، مقارنة بـ 16 % في مارس الماضي.

وجرى تسجيل أدنى نسبة بطالة في دول الاتحاد الأوروبي في جمهورية التشيك وبلغت 1ر2% . وفي منطقة اليورو، تم تسجيل أدنى نسبة بطالة في ألمانيا بلغت 2ر3% وهولندا 3ر3% .