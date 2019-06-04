ألمانيا: باحثون يسعون لاعتماد قانون جديد لطب الإنجاب

قال باحثون في ألمانيا إنه من الضروري أن يكون هناك قانون جديد لطب الإنجاب في ألمانيا، يشمل على سبيل المثال طريقة لتجنب الحمل المتعدد باستخدام التلقيح الصناعي في البلاد، وذلك حسبما جاء في التوصية التي تقدمت بها مجموعة من باحثي الأكاديمية الوطنية للعلوم، والاتحاد الأكاديمي، اليوم الثلاثاء في برلين.

وشدد الباحثون على أن مثل هذا الحمل المتعدد ينطوي على مخاطر على الحامل وعلى الأطفال.

كما أيد الباحثون السماح مستقبلا بالتبرع بالبويضة، وقالوا إن حظر هذا التبرع في ألمانيا يجعل آلاف الألمان، وفقا لبعض التقديرات، يهربون للخارج للإنجاب باستخدام هذا التبرع.

يشار إلى أن القانون الألماني لحماية الأجنة يعود لعام 1990، وأن هناك خبراء يرون أنه لم يعد يتوافق مع المعطيات الجديدة.