ترمب لرئيسة وزراء بريطانيا: سنبرم اتفاقا تجاريا كبيرا جدا

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقا "تجاريا كبيرا جدا" مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ووجه ترمب الشكر لماي لأدائها وظيفة رائعة.

وقال إنه لا يعرف توقيت مغادرة ماي لمنصبها لكن يتعين عليها أن تبقى قليلا.

وأضاف ترمب "دعونا نبرم هذا الاتفاق".

ويلتقي الرئيس الأمريكي وماي برجال أعمال بريطانيين وأمريكيين في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية لترامب إلى بريطانيا. وسيعقدان مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.