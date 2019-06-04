مبيعات أسهم التكنولوجيا تمتد لأوروبا بعد تحرك أمريكي لمكافحة الاحتكار

نزلت الأسهم الأوروبية نصفا بالمئة اليوم الثلاثاء فيما دفعت مؤشرات أولية لتحرك أمريكي لمكافحة الاحتكار بحق جوجل وشركات تكنولوجيا كبيرة أخرى أسهم الشركات المناظرة في أوروبا للهبوط بعد خسائر في وول ستريت والاسواق الآسيوية خلال الليل.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش بينما فقد قطاع التكنولوجيا اثنين بالمئة.

ودخل المؤشر ناسداك الزاخر بأسهم التكنولوجيا مسارا تصحيحيا أمس الاثنين بعد أن أصبحت أمازون وألفابت المالكة لجوجل أول الخاضعين لتحقيق بشأن الاحتكار من جانب جهات تنظيمية أمريكية. وقالت مصادر إن التحقيقات ستشمل أيضا فيسبوك وأبل.

وتفوقت أسهم السيارات على أداء السوق وارتفعت نحو نصف بالمئة نتيجة مبيعات أفضل من التوقعات في السوق الأمريكية.

وأذعنت الأسهم العالمية لضغوط بيعية في الأسابيع الأخيرة ليسجل المؤشر ستوكس 600 أسوأ أداء شهري في أكثر من ثلاث سنوات في مايو أيار الماضي.