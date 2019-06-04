كوريا الجنوبية تعد تدابير متنوعة تحسبا لحدوث عدم استقرار مالي

صرح مسؤول كوري جنوبي بأن بلاده تراقب الأوضاع المالية داخل البلاد وخارجها عن كثب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تشوي جونج-كو رئيس لجنة الخدمات المالية القول، في ندوة في سول، إنه يجري إعداد تدابير متنوعة، من بينها إجراءات لتحقيق الاستقرار في السوق.

ولفت إلى أن ثقة المستثمرين قد تتراجع "إذا ما أصبح التباطؤ الاقتصادي أعمق وأسرع من المتوقع".

وأشار إلى أن "تحول البنوك المركزية بصورة غير متوقعة لتشديد المواقف قد يخلق حالة من القلق في أسواق صرف العملات، كما أن الحرب التجارية وخروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق ربما يتسبب في تحركات أحادية باتجاه العزوف عن المخاطرة".

وقال إن "الأسواق المالية مستقرة حاليا، إلا أن ثقة المستثمرين يمكن أن تتدهور بسرعة".

يأتي هذا بينما أظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من التقديرات الأولية، وهو ما يعزز التوقعات بإقدام البنك على خفض تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل.

وأعلن البنك المركزي أن اقتصاد كوريا الجنوبية، وهو رابع أكبر اقتصادات آسيا، انكمش خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3ر0% فقط.