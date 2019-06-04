الصين تحذر السياح والشركات من مخاطر في أمريكا

ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم أن وزارة الخارجية الصينية حذرت الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة من أنها قد تواجه مضايقات من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

وقالت إن وزارة السياحة أيضا حذرت السياح الصينيين من تهديدات محتملة مثل السرقة والعنف المسلح خلال زيارة الولايات المتحدة.

وهذه هي أحدث تحذيرات تصدرها بكين وسط حرب تجارية مريرة وغيرها من أشكال التوتر بين البلدين.