الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين في المسجد الحرام

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكة المكرمة صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.



ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الديوان الملكي بقصر الصفا كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

وقد أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري. كما أدى الصلاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، و الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن فهد بن خالد، و الأمير مقرن بن عبدالعزيز، و الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، و الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، و الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير تركي العبدالله الفيصل، و الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، و الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي و الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود، و الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، و الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، و الأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، و الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، و الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، و الأمير سلطان بن خالد الفيصل، و الأمير الدكتور سعود بن الحسن بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء و العلماء والمشايخ، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.