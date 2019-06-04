نيكي يرتفع 0.12% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد نيكي 0.12 في المئة إلى 20435.86 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16 في المئة إلى 1501.41 نقطة.