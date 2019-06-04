ترمب : الملكة إليزابيث "امرأة عظيمة"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الملكة إليزابيث الثانية بأنها "امرأة عظيمة" بعد أن أقامت العائلة المالكة البريطانية الإثنين مأدبة فاخرة لسيّد البيت الأبيض في اليوم الأول من زيارة دولة يجريها إلى المملكة المتحدة تستمر ثلاثة أيام.

وانضمّت عائلة ترمب إلى العائلة المالكة البريطانية على مائدة عشاء فاخر في قصر باكينغهام.

وأشاد كل من ترمب والملكة إليزابيث البالغة 93 عاما بالروابط المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة.

لكن أجواء التقارب لم تكن وحدها الطاغية على الزيارة، مع الإعلان عن تنظيم تظاهرات احتجاجية الثلاثاء ومقاطعة شخصيات معارضة لمأدبة العشاء.

وكان ترمب استبق الزيارة بإبداء رأيه بملف بريكست الحساس وأيضاً بمشاكل السياسة البريطانية، وبعيد هبوط طائرته في لندن سارع إلى وصف رئيس بلديتها صادق خان بـ"الفاشل".

ويزور ترمب بريطانيا للمشاركة في إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال النورماندي وتحرير أوروبا في الحرب العالمية الثانية.

وقال خلال مأدبة العشاء "بينما نكرّم انتصارنا وتراثنا المشتركين، نؤكد القيم المشتركة التي ستبقينا موحّدين في المستقبل".

ووصف ترمب الملكة البريطانية بأنها "امرأة عظيمة... ورمز دائم لهذه التقاليد التي لا تقدر بثمن"، وتجسّد "الكرامة والمسؤولية والوطنية" البريطانية.

بدورها قالت الملكة إليزابيث الثانية إن بريطانيا والولايات المتحدة قد بنتا في فترة ما بعد الحرب مؤسسات دولية من أجل "دول تعمل معا للحفاظ على سلام تحقق بشق الأنفس".

وأعلنت أن البلدين تجمعهما مسائل بينها الأمن المشترك والتراث والروابط الاقتصادية والثقافية القوية.

وأضافت "أنا واثقة بأن قيمنا ومصالحنا المشتركة ستبقينا موحّدين".

واستقبلت الملكة إليزابيث الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا باستعراض لحرس الشرف.

ومن ثم أقامت مأدبة غداء لترمب وزوجته وعرضت لهما مجموعة الفنون الملكية.

وبدا أن ترمب كان مستمتعا بالزيارة وقد عبّر عن ذلك على تويتر حيث كتب أن "القسم اللندني من الزيارة يجري بصورة جيدة جدا. الملكة وجميع أفراد العائلة المالكة رائعون. العلاقات مع المملكة المتحدة قوية جدا".

وأضاف "لم أشاهد أي احتجاجات بعد، لكني واثق من أن وسائل الإعلام المضللة ستسعى بشكل حثيث للعثور عليها".

ووصف ترمب الإثنين رئيس بلدية لندن صادق خان بـ"الفاشل".

وكتب ترمب في تغريدة "صادق خان الذي قام بعمل سيئ للغاية كرئيس لبلدية لندن أدلى بتصريحات +شريرة+ تتعلق بالرئيس الأميركي"، معتبرا أنه يستحسن أن يركز هذا "الفاشل" على مكافحة الجريمة في لندن.

وكان خان وصف تصريحات الرئيس الأميركي بأنها تشبه تلك التي استخدمها "فاشيون في القرن العشرين".

وشارك ثمانية أفراد من عائلة ترمب في مأدبة العشاء التي شارك فيها 16 من أفراد العائلة المالكة البريطانية ورواد قطاع الأعمال.

وتأتي زيارة ترمب في توقيت حساس لبريطانيا التي ستستقيل رئيسة وزرائها تيريزا ماي خلال أيام بسبب فشلها في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء حول بريكست.

وفي نهاية الأسبوع لم يتوان ترمب عن الخوض في الجدل القائم قائلا إنه كان ليخرج لو لم يحصل على الاتفاق الذي يريد.

وتواجه "العلاقات المميزة" مع بريطانيا ضغوطا في عدد من الملفات بما فيها إيران التي تدافع بريطانيا عن الاتفاق النووي المبرم معها، والبيئة.

وتمارس واشنطن ضغوطا على لندن لاستبعاد مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات من شبكتها للجيل الخامس (5جي).

وقاطع رئيس حزب العمال جيريمي كوربن مأدبة العشاء التي قاطعها أيضا رئيس البرلمان جون بيركو.

وصرح كوربن أن الاحتجاجات ضد ترمب "فرصة للتضامن مع من هاجمهم في أميركا وحول العالم وفي بلدنا".