الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 4.74 نقطة، أو 0.02% ، ليصل إلى 24819.78 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 7.61 نقطة، أو 0.28% ، ليصل إلى 2744.45 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 120.13 نقطة، أو 1.61% ، ليصل إلى 7333.02 نقطة.