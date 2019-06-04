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أسواق الأسهم- العالمية

الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

نيويورك - د ب أ
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 4.74 نقطة، أو 0.02% ، ليصل إلى 24819.78 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 7.61 نقطة، أو 0.28% ، ليصل إلى 2744.45 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 120.13 نقطة، أو 1.61% ، ليصل إلى 7333.02 نقطة.
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