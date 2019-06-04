917 مليون ريال قيمة واردات المملكةمن الشوكولاتة في 5 أشهر

قالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للجمارك، إن قيمة واردات السعودية من الشوكولاتة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 917 مليون ريال، بأوزان وصلت إلى 52415448 كيلو جراما.

وأشارت إلى أن أبرز الدول التي تم الاستيراد منها هي الإمارات، تركيا، فرنسا، إيطاليا، وبلجيكا.

وذكرت أن قيمة واردات السعودية من الحلويات بلغت 459 مليون ريال بوزن يصل إلى 34234125 كيلوجراما، لافتة إلى أن أبرز الدول التي يتم الاستيراد منها هي إيطاليا، روسيا، فيتنام، بولندا، والصين.

ومع دخول عيد الفطر المبارك، شهدت أسعار الحلويات والشوكولاتة، ارتفاعا ملحوظا، في ظل الإقبال الكبير على هذه السلع في الأيام الأخيرة.

ووفقا لجولة لـ"الاقتصادية" على محال بيع الحلويات في الرياض، جاءت منتجات الشوكولاتة السويسرية والبلجيكية في صدارة المشهد بأسعار تصل قيمتها لـ 110 ريالات للكيلو، فيما حلت الحلويات والشوكولاتة المصنوعة محليا ثانيا بأسعار تبلغ قيمتها 50 ريالا للكيلو الواحد، وأخيرا المنتجات التركية بالحلقوم والشوكولاتة المحشية بـ15 ريالا للكيلو الواحد.

وقال عبدالرزاق الرحال صاحب محل حلويات، إن السوق بشكل عام في السعودية تتحسن بشكل كبير وتشهد ارتفاعا في الأسعار قبل حلول العيد، وذلك بنحو 60 إلى 70 في المائة من إجمالي الأسعار، موضحا أنه في اليوم الأخير الذي يسبق العيد ترتفع أسعار الحلويات إلى 100 في المائة.

وفيما يخص أنواع المنتجات، أكد أن الشوكولاتة بطبيعة حالها تختلف ما بين الشعبي والوسط والعالي مثل البلجيكي والسويسري اللذين يصل سعر الكيلو منهما إلى 110 ريالات، والتركي الشعبي الذي يصل سعر الكيلو إلى 20 ريالا، إضافة إلى المصنّع محليا ويصل سعره لما يقارب من 50 ريالا.

بدوره، أكد عبدالملك الحسام، بائع، أن الإقبال على سوق الحلويات بشكل عام قد بدأ مع بداية العشرة الأواخر من شهر رمضان، مبينا أن معظم الزبائن يفضلون شراء المنتجات المصنوعة محليا نظرا لأسعارها المعقولة بخلاف المنتجات المستوردة من الدول الأوروبية مثل بلجيكا، سويسرا، وإيطاليا، التي تشارف أسعارها حدود الـ 100 إلى 150 ريالا.

من جهته، قال عاصم الحميدي، بائع في محل حلويات، إن أسعار المنتجات تتأثر بعدة عوامل، منها كثافة الطلب والجودة الخاصة بالحلويات ووقت الموسم، ما ينعكس هذا الأمر على الأسعار في السوق.

وأكد أن معظم الزبائن باشروا شراء احتياجات العيد منذ منتصف شهر رمضان، حيث تكون الأسعار الخاصة بالحلويات في حدود معقولة وطبيعية.