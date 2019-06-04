الضغوط الأمريكية تجبر "هواوي" على بيع أنشطة كابلات الاتصالات البحرية

أظهر إفصاح لمشتر أن شركة هواوي تكنولوجيز تخطط لبيع أنشطة كابلات الاتصالات البحرية، في أول بيع كبير لأصول لها منذ أن صعدت الولايات المتحدة الاتهامات للشركة الصينية بأنها أداة تجسس.

وبحسب "رويترز"، ذكرت "هنج تونج أوبتيك إلكتريك كو"، وهي شركة لمنتجات شبكات الاتصالات البصرية مقرها إقليم جيانجسو، في إشعار لبورصة شنغهاي أنها وقعت خطاب نوايا مع "هواوي تك إنفستمنت" التابعة لـ"هواوي تكنولوجيز" في 31 أيار (مايو) لشراء حصتها البالغة 51 في المائة في "هواوي مارين سيستمز" نقدا ومن خلال إصدار أسهم.

ولم يكشف الإفصاح عن قيمة الصفقة المحتملة التي تجيء في ظل تعرض نشاط الشركة الرئيس وهو إنتاج وبيع معدات شبكات الاتصالات والهواتف الذكية لتدقيق عالمي شديد وغير مسبوق، فيما تسعى الولايات المتحدة لإقناع حلفاء بأن منتجات "هواوي" تمثل خطرا أمنيا.

وقالت "هواوي" إنها لن تتعاون مع أي طلب للحكومة الصينية للوصول لأنظمتها لأهداف مخابراتية، ولكن وزارة التجارة الأمريكية فرضت الشهر الماضي حظرا تجاريا يهدد بعرقلة سلسلة التوريد الخاصة بالشركة على نحو كبير.

وفي آذار (مارس)، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمنيين أمريكيين قولهم إن الخطر الأمني المشتبه به يمتد إلى الكابلات البحرية التي مدتها "هواوي مارين". والكابلات البحرية هي العمود الفقري لاتصالات الإنترنت العالمية.

ويظهر موقع هواوي مارين على الإنترنت أن الشركة شاركت في 90 مشروعا حول العالم ومدت كابلات لمسافة 50361 كيلو مترا من بينها خط طوله ستة آلاف كيلو متر يربط بين إفريقيا وأمريكا الشمالية لأول مرة في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وحققت الشركة ربحا صافيا بقيمة 115 مليون يوان (16.66 مليون دولار) في 2018 وإيرادات بقيمة 394 مليون يوان وفقا للتقرير السنوي لـ"هواوي تكنولوجيز".

وأشار جيريمي هنت وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده تهتم بما تقوله الولايات المتحدة عن مخاطر استخدام شبكات الجيل الخامس التي تؤسسها شركة هواوي الصينية، وأنها لا ترغب في الاعتماد بشكل مفرط على دولة ثالثة في تقنيات تكنولوجية محددة.

وأضاف هنت: "نتابع بعناية كل ما تقوله الولايات المتحدة عن تلك المسائل... وسننصت بدقة لما يقولون".

وبعد أن فرضت عقوبات على شركة هواوي وسعت لمنعها من شراء معدات أمريكية، طلبت إدارة ترمب من حلفائها عدم استخدام تكنولوجيا ومعدات الجيل الخامس التي تقدمها "هواوي" بسبب مخاوف من أنها قد تمكن الصين من التجسس على اتصالات وبيانات حساسة.

وأوضح هنت "لم نتخذ قرارنا النهائي لكننا أوضحنا أننا ندرس المسائل الفنية، أي كيفية ضمان عدم وجود باب خلفي يتيح لدولة ثالثة استغلال شبكات الجيل الخامس في التجسس علينا، وأيضا المسائل الاستراتيجية حتى نضمن عدم الاعتماد تقنيا بشكل مفرط على دولة ثالثة فيما يتعلق بهذه التكنولوجيا الحيوية للغاية".

وأعلن باتريك شاناهان وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة أن "هواوي" "مقربة جدا" من الحكومة الصينية ما يجعل من الصعب الثقة بهذه الشركة في أوج النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين.

وقال شاناهان أمام مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة إن "اندماج الشركات المدنية بالجيش وثيق جدا. الصين لديها سياسات وقوانين وطنية تحتم تشارك البيانات".

وأضاف: "عندما أنظر إلى هذا الوضع، هناك مخاطرة كبيرة.. لا يمكن الوثوق بأن تلك الشبكات ستكون محمية".

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي "هواوي" على ما يسمى "قائمة الكيانات" لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات الأمريكية الصنع التي تحتاج إليها لمعداتها. لكنها منحتها لاحقا مهلة 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر.

وحظر عدد من الدول أيضا معدات هواوي وأوقفت بعض الشركات التعامل معها في أعقاب الحظر الأمريكي، مشيرة إلى شروط قانونية.