ترمب يبدأ زيارة بريطانيا بهجوم على رئيس بلدية لندن .. ويصفه بـ"الفاشل"

يهيمن ملفا التجارة "وبريكست" على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية، وعبرت ماي وترمب مرارا عن رغبة مشتركة في إبرام اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتأتي زيارة ترمب بعد إعلان ماي استقالتها لتفسح المجال لزعيم جديد لاستكمال طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع بالسياسة في هذا البلد إلى مزيد من عدم اليقين. وبحسب "رويترز"، أفاد المتحدث باسم ماي للصحافيين أنها ستجري محادثات ثنائية مهمة مع ترمب أثناء زيارته، وينظم الزعيمان لقاء مع رجال أعمال بريطانيين وأمريكيين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء. وفي بداية زيارته، جدد الرئيس الأمريكي هجومه اللفظي على صادق خان رئيس بلدية لندن فوصفه بأنه "فاشل تماما" بعد أن انتقد خان قرار الحكومة البريطانية استضافته في زيارة دولة. وكتب ترمب على تويتر قبل فترة وجيزة من هبوط طائرته في مطار ستانستيد قرب لندن "صادق خان، الذي كان أداؤه سيئا على كل المستويات كرئيس للبلدية، كان بغيضا جدا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا.. إنه فاشل تماما ويتعين عليه التركيز على الجريمة في لندن وليس علي". وقال خان الذي ينتمي لحزب العمال إنه من الضروري أن تحافظ بريطانيا على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة لكن ليس عليها "بسط السجادة الحمراء" لترمب، كما شبه خان ترمب بالفاشيين في القرن العشرين. وأفاد متحدث باسم خان "هذا أخطر بكثير من الإهانات الطفولية التي ينبغي ألا تصدر من رئيس الولايات المتحدة.. صادق يمثل قيم لندن التقدمية وبلدنا يحذر من أن دونالد ترمب هو أكبر مثال فاضح على تصاعد تهديد اليمين المتطرف حول العالم". في شأن آخر، قال الرئيس الأمريكي إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الواردات من الصين لا تدفع التضخم في الولايات المتحدة للارتفاع وإنها تحفز شركات التصنيع في بكين على الانتقال لمكان آخر. وغرد ترمب بعد وقت قليل من بدء زيارة رسمية إلى بريطانيا على تويتر قائلا "الكثير من الشركات تغادر الصين لدول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة بهدف تجنب دفع الرسوم الجمركية.. ولا زيادة واضحة في التكاليف أو التضخم، لكن الولايات المتحدة تحصل على المليارات". وسيعقد ترمب عدة لقاءات مع أعضاء العائلة المالكة البريطانية خلال الزيارة التي تستمر من الثالث حتى الخامس من شهر حزيران (يونيو) الجاري، إذ سيتناول الغداء والعشاء مع الملكة إليزابيث والشاي مع ولي عهدها الأمير تشارلز. ومن المقرر أيضا أن يشهد ترمب الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لعمليات الإنزال بمدينة بورتسموث في جنوب إنجلترا خلال الحرب العالمية الثانية. لكن وراء هذه الحفاوة يقف بلد مأزوم ستستقيل رئيسة حكومته المحافظة خلال أيام بعد فشلها في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء حول "بريكست". ولم يتردد ترمب في التدخل قبل وصوله، ففي مقابلات مع صحف بريطانية انتقد الطريقة، التي أدارت بها تيريزا ماي المفاوضات مع المفوضية الأوروبية وقام بتزكية وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي يؤيد "بريكست" بلا اتفاق، لتولي رئاسة الحكومة خلفا لها، كما أشاد بالشعبوي نايجل فاراج زعيم حزب بريكست، الذي فاز في الانتخابات الأوروبية. وقبل بدء الزيارة، أعلن ترمب أنه "قد يلتقي المسؤولين ويقيم معهما علاقات جيدة جدا.. يرغبان في عقد لقاء.. سنرى ما يمكننا القيام به". ودان جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني تصريحات ترمب معتبرا أنها "تدخل غير مقبول في ديموقراطيتنا". ومن جهته، أشار جيريمي هنت وزير الخارجية والمرشح لزعامة حزب المحافظين إلى أن زيارة ترمب يجب أن تسمو فوق السياسات الحزبية. وأضاف هنت، الذي كان في استقبال ترمب لدى وصوله إلى مطار ستانستيد إن ترمب تحدث معه عن رئيس بلدية لندن، مشيرا إلى أنه "لم يكن يقول بالضبط إنه سيوجه دعوة سخية لصادق خان في البيت الأبيض في أي وقت قريب"، ورفض هنت الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن حديثه مع ترمب. وظلت العلاقة الخاصة، التي تربط بريطانيا بالولايات المتحدة من أقوى التحالفات في القرن العشرين إلا أن مشروع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ورئاسة دونالد ترمب أثارا علامات استفهام حول مستقبل هذه العلاقة. وخلال رئاسة ترمب بدأت تظهر علامات الاهتراء على التحالف مع بريطانيا، الذي رعاه رونالد ريجان ومارجريت تاتشر في الثمانينيات. فما هذه العلاقة الخاصة؟ وما الفروق الرئيسية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفق المعايير الأساسية؟ على المستوى الاقتصادي، تعد الولايات المتحدة هي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، إذ يبلغ حجمه 21.3 تريليون دولار أي ما يعادل 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أما بريطانيا فهي خامس أكبر اقتصاد في العالم بقيمة 2.4 تريليون دولار أي 3 في المائة من الناتج المحلي العالمي. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يمثل نحو نصف التجارة الخارجية لبريطانيا، فإن الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد لبريطانيا بفارق كبير تليها ألمانيا ثم هولندا وفرنسا والصين. وتمثل بريطانيا من جانبها سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد الصين وكندا والمكسيك واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية. وتعلن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تحقيق فائض في التجارة مع الآخر، الأمر الذي يشير إلى أنهما لا يستخدمان معايير واحدة، وعلى مدار عقود ظلت واشنطن ولندن تشتركان في رغبة واحدة لفتح الأسواق العالمية أمام التجارة الحرة. من الناحية العسكرية، اقترحت الإدارة الأمريكية إنفاق 686 مليار دولار على الدفاع هذا العام، ويتجاوز إنفاق الولايات المتحدة على الموازنة العسكرية ما تنفقه الدول السبع، التي تليها في قائمة أعلى الدول من حيث الإنفاق العسكري مجتمعة، ولدى الولايات المتحدة ثاني أكبر عدد من الأسلحة النووية بعد روسيا. أما بريطانيا صاحبة أكبر الميزانيات الدفاعية في الاتحاد الأوروبي فتنفق 40 مليار جنيه استرليني (53 مليار دولار) سنويا، والقوتان النوويتان الأخريان في أوروبا هما فرنسا وروسيا. وتعد لندن ونيويورك أكبر مركزين لصناعة المال في العالم، وفي حين أن لندن هي المركز الأكبر بكثير لتعاملات الصرف الأجنبي والإقراض الدولي، فإن نيويورك هي الأكبر بالنسبة للسندات والأسهم. وطبقا لمؤشر "زي/ين" للمراكز المالية العالمية فقد أزاحت نيويورك لندن عن مكانة أكثر المراكز المالية جاذبية في العالم. ويصنف هذا المؤشر 100 مركز مالي بناء على عوامل مثل البنية التحتية وسهولة الحصول على موظفين أكفاء. وتهيمن لندن على أسواق الصرف الأجنبي العالمية، التي تبلغ تعاملاتها اليومية 5.1 تريليون دولار، ويفوق حجم العملات المتداولة في لندن بكثير حجم المعاملات في الولايات المتحدة وبقية دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. وتوضح بيانات ريفينيتف أن قيمة مؤشر إس.آند.بي 500 الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة أمريكية تبلغ نحو 25.7 تريليون دولار. وللمقارنة، فإن أسهم مؤشر فاينانشيال تايمز لكل الأسهم، الذي يضم أكثر من 600 سهم يجري تداولها في بورصة لندن تبلغ قيمتها نحو 2.5 تريليون جنيه استرليني. أما سوق السندات الأمريكية التي تضم الديون الحكومية وديون الشركات فتزيد قيمتها على 40.7 تريليون دولار، وفقا لبنك التسويات الدولية في حين أن سوق السندات في بريطانيا قيمتها 5.8 تريليون دولار.