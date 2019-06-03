"الشؤون الإسلامية" : 7432 جامعا ومصلى لإقامة صلاة العيد في جميع مناطق المملكة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اكتمال كافة التجهيزات للجوامع والمصليات التي تم اعتمادها لإقامة صلاة عيد الفطر للعام الجاري والبالغ عددها 4547 جامعا و 2885 مصلى حيث تم توفير كافة المستلزمات والخدمات فيها.
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