روسيا والصين تعتزمان الإعلان عن صندوق مشترك باليوان للاستثمار في موسكو

قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الاثنين إن صندوق الثروة السيادي الروسي يعتزم الإعلان عن صندوق مشترك جديد مقوم باليوان مع الصين هذا الأسبوع سيقوم بالاستثمار في روسيا.

وأضاف أن الإعلان سيتم في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي يُعقد في 6-8 يونيو حزيران، ويرأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسيحضر المنتدى هذا العام الرئيس الصيني شي جين بينغ.