اذربيجان تلغي طلب شراء عشر طائرات بوينج طراز 737 ماكس

ألغت شركة الخطوط الجوية الاذربيجانية الحكومية (اذربيجان ايرلاينز) طلبا بشراء ما يزيد عن عشر طائرات طراز بوينج 737 ماكس.

وصرحت الشركة اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) بأنها اتخذت هذه الخطوة بسبب مخاوف أمنية، لافتة إلى أنها تراجعت عن العقد الذي وقعته مع شركة بوينج الأمريكية قبل أكثر من عامين وأوضحت أن قيمة العقد تبلغ نحو مليار دولار أمريكي.

يشار إلى أنه في مارس الماضي تحطمت طائرة من طراز بوينج ماكس 737 في إثيوبيا، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 157 شخصا، كما تحطمت طائرة أخرى من ذات الطراز في إندونيسيا في أكتوبر الماضي ما أسفر عن مقتل 189 شخصا.

ومن المرجح أن السبب في الحادثين هو مشاكل فنية متشابهة في الطراز الأكثر مبيعا من طائرات بوينج في العالم.

وكان قد أُعْلِن أن بوينج اعترفت لدى هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية أمس الأحد باحتمال أن يكون قد تم تركيب أجزاء معيبة في قطاع من أسطولها الذي يضم طائرات "ماكس 737" وطائرات بوينج 737 إن جي، لكنها قالت إن أعطال هذه الأجزاء لا يمكن أن يؤدي إلى سقوط الطائرة.

وتوقفت العديد من شركات الطيران عن تسيير طائرات بوينج 737، وكانت شركة جارودا للطيران الاندونيسية قد تراجعت في مارس الماضي عن عقد لشراء طائرات بوينج بقيمة مليار دولار.

وحسب بيانات شركة (اذربيجان ايرلاينز)، فإن الشركة تمتلك طائرات مختلفة من بوينج لكن ليس من بينها 737 ماكس حتى الآن.