إنفنيون الألمانية تتفق على شراء سيبريس الأمريكية لأشباه الموصلات مقابل 10 مليارات دولار

اتفقت إنفنيون الألمانية على شراء سيبريس الأمريكية لأشباه الموصلات، في صفقة تُقيم الشركة الأمريكية المنتجة للرقائق الدقيقة المستخدمة في السيارات والأجهزة الإلكترونية بتسعة مليارات يورو (10.1 مليار دولار)، بما في ذلك الديون، وهو ما دفع أسهم الشركة الألمانية للتراجع بفعل مخاوف من التكلفة.

وقالت إنفنيون التي تنتج رقائق إدارة الطاقة اليوم الاثنين إن عرضها النقدي البالغ 23.85 دولار للسهم يشكل علاوة 46 في المئة فوق سعر سهم سيبريس على مدى الشهر الماضي.

وقال رينهارد بلوس الرئيس التنفيذي لإنفنيون إن شركته من بين شركات قليلة في قطاع يواجه ظروفا غير مواتية لتمويل صفقة ما كانت لتتم في أوقات أكثر ازدهارا.

لكن المستثمرين نظروا للصفقة بشكل أكثر قتامة، مما دفع أسهم الشركة، ومقرها ميونيخ، للتراجع 6.4 في المئة، بفعل مخاوف من ارتفاع تكلفة الصفقة التي سيتم تمويل 30 في المئة منها من خلال أسهم، بينما سيُسدد الباقي نقدا ومن خلال دين.

لكن أحد المتعاملين يتكهن بأن إنفنيون نفسها ربما تصبح هدفا للاستحواذ، بعدما خفضت الشركة مرتين توقعاتها للإيرادات هذا العام، نظرا لتباطؤ الطلب في الصين وتنامي النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين.

وتعد هذه الصفقة التي ستخلق ثامن أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم من أكبر الاستحواذات التي قادتها شركات أوروبية هذا العام، وجاءت في أعقاب تباطؤ في النشاط في الربع الأول.