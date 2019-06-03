لمحبي القهوة.. 25 فنجانا في اليوم لن تضر القلب

يستطيع عشاق القهوة، الذين يستهلكون نحو 25 فنجانا يوميا أن يشعروا بالراحة والاطمئنان تجاه هذا المشروب، وأنه ليس سيئا للقلب كما كان يعتقد، وفقا لما ذكره العلماء مؤخرا بحسب سكاي نيوز .

فقد كشفت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا، شملت أكثر من 8000 شخص، أن استهلاك بين 5 فناجين إلى 25 فنجان قهوة يوميا لا يتسبب بأي أذى أو ضرر للشرايين.

وكانت بعض الدراسات السابقة قد ذكرت أن القهوة تؤدي إلى تصلب الشرايين، ودعت عشاق القهوة إلى تقليل استهلاك المشروب الذي يحتوي على الكفايين، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وجاء الكشف عن الدراسة الحديثة، التي مولتها مؤسسة أمراض القلب البريطانية، خلال مؤتمر نظمته جمعية الأوعية الدموية القلبية في مدينة مانشستر.

وبحسب الدراسة، فقد تم تقسيم أفراد العينة، البالغ عددهم 8412 شخصا إلى 3 مجموعات: المجموعة الأولى مكونة من الأشخاص الذين يتناولون أقل من فنجان يوميا في المتوسط، بينما تتألف المجموعة الثانية من الذين يستهلكون بين فنجان إلى 3 فناجين يوميا، فيما شملت المجموعة الثالثة أولئك الذين يستهلكون أكثر من 3 فناجين يوميا.

وفي المجموعة الثالثة كان هناك أشخاص يستهلكون نحو 25 فنجان قهوة يوميا، رغم أن متوسط ما يتناوله أفراد المجوعة هو 5 فناجين قهوة.

ووجد الباحثون أنه حتى أولئك الذين يستهلكون 25 فنجان قهوة يوميا لا يميلون إلى الإصابة بتصلب الشرايين بنسبة أكبر من أولئك الذين يتناولون فنجان قهوة واحدا في اليوم.