"إنفينيون" الألمانية تسعى لشراء منافستها الأمريكية "سايبرس" بـ9 مليارات يورو

تسعى شركة "إنفينيون" الألمانية لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى إتمام أكبر صفقة استحواذ في تاريخها.

وتعتزم الشركة المسجلة في مؤشر "داكس" بالبورصة الألمانية شراء منافستها الأمريكية "سايبرس سيميكوندكتور" بتسعة مليارت يورو.

وأعلنت "إنفينيون" اليوم الاثنين في مدينة نويبيبرج الألمانية أنها ستعرض على مساهمي شركة "سايبرس" 85ر23 دولار للسهم، بزيادة في سعر السهم بنسبة 46% مقارنة بمتوسط سعره في الثلاثين يوما الماضية من التداول، وذلك بما يعادل قيمة للشركة تقدر بنحو 9 مليارات يورو.

ومن المقرر تمويل عملية الشراء بنسبة تصل إلى 30% من خلال إصدار أسهم جديدة. وتسعى "إنفينيون" لإتمام الصفقة بحلول بداية العام المقبل.