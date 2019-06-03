ترمب: "أوقفوا" القصف والمذبحة في إدلب

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد كلاً من دمشق وموسكو، وبدرجة أقلّ طهران، بوقف "القصف الجهنّمي" على إدلب، آخر معقل رئيسي للجهاديين في سوريا، معرباً عن أسفه لأنّ الكثير من المدنيين يروحون ضحيّة "هذه المذبحة".
وقال ترمب في تغريدة قبيل مغادرته واشنطن إلى لندن "نسمع أنّ روسيا وسوريا، وبدرجة أقلّ إيران، تشنّ قصفاً جهنّمياً على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء. العالم يراقب هذه المذبحة. ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!".
ومنذ أواخر أبريل، تشهد محافظة إدلب وبعض الأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، غارات مكثفة ينفّذها النظام وحليفته روسيا.
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