التعاون يمدد عقد ساندرو مانويل

أعلن نادي التعاون، بطل النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين الشريفين، تمديد عقد البرازيلي ساندرو مانويل لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان التعاون قد أقدم على نفس الخطوة، بتمديد عقد اللاعب السوري المتألق جهاد الحسين لموسم إضافي، بعد حفاظه على المستويات المتميزة التي يقدمها منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وأصدر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيه "أنهت إدارة التعاون إجراءات تمديد عقد اللاعب ساندرو مانويل حتى عام 2022، ووقع اللاعب على عقده الجديد من مقر إقامته بالبرازيل".

كان التعاون توج بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بعد الفوز على الاتحاد 1-2 في المباراة النهائية.