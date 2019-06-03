1.33 مليار ريال توزيعات شركات الأسمنت على مساهميها العام الماضي .. الأدنى منذ 19 عاما

بلغت قيمة التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الـ24 عاما الماضية، وتحديدا من عام 1995، حتى نهاية عام 2018 نحو 62.82 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" والقوائم المالية للشركات، فإن قيمة التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في عام 2018 بلغت نحو 1.332 مليار ريال، حيث تعد الأدنى منذ عام 2000.

وفيما يخص التوزيعات السنوية لشركات الأسمنت منذ عام 1995 فقد جاء عام 2015 هو الأعلى من حيث قيمة التوزيعات النقدية بقيمة 5.174 مليار ريال، وكذلك جاء الأعلى من حيث العائد بنسبة 8.6 في المائة، حيث وزعت 12 شركة أرباحا نقدية خلال هذا العام من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة، قيمتها السوقية 60.36 مليار ريال.

ثانيا جاء عام 2012 بقيمة 5.075 مليار ريال، وبعائد نسبته 6.8 في المائة، في حين بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية 11 شركة، من أصل 12 شركة أسمنت مدرجة قيمتها السوقية 75.19 مليار ريال.

ثالثا، جاء عام 2013 بقيمة 5.063 مليار ريال وبعائد نسبته 5.6 في المائة، حيث بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية 11 شركة، من أصل 13 شركة أسمنت مدرجة، قيمتها السوقية 90.93 مليار ريال.

حل رابعا، عام 2014 بـ 4.986 مليار ريال، وبعائد نسبته 5.5 في المائة، في حين بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية 12 شركة من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة، قيمتها السوقية 90.81 مليار ريال.

خامسا، عام 2011 بـ 3.857 مليار ريال، بعائد نسبته 6.4 في المائة، حيث بلغ عدد الشركات التي وزعت توزيعات نقدية ثماني شركات من أصل عشر شركات أسمنت مدرجة، قيمتها السوقية 60.1 مليار ريال.

سادسا، جاء عام 2016 بـ 3.598 مليار ريال، بعائد نسبته 6.1 في المائة، وبلغ عدد الشركات التي وزعت توزيعات نقدية 11 شركة من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة، قيمتها السوقية 58.61 مليار ريال.

وحل سابعا، عام 2007 بـ 3.395 مليار ريال، بعائد نسبته 4.5 في المائة، حيث بلغ عدد الشركات التي وزعت توزيعات نقدية ثماني شركات من أصل ثماني شركات أسمنت مدرجة، قيمتها السوقية 75.05 مليار ريال.

ثامنا جاء عام 2010 بنحو 2.945 مليار ريال، بعائد نسبته 6.8 في المائة، في حين بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية ثماني شركات من أصل تسع شركات أسمنت مدرجة قيمتها السوقية 43.14 مليار ريال.

تاسعا، جاء عام 2009 بـ 2.788 مليار ريال، بعائد نسبته 6.6 في المائة، حيث بلغت عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية ثماني شركات من أصل ثماني شركات أسمنت مدرجة قيمتها السوقية نحو 42.5 مليار ريال.

عاشرا، جاء عام 2008 بـ 2.740 مليار ريال، بعائد نسبته 8.5 في المائة، حيث بلغ عدد الشركات التي وزعت توزيعات نقدية في ذلك العام ثماني شركات من أصل ثماني شركات أسمنت مدرجة قيمتها السوقية 32.31 مليار ريال.

وحل في المرتبة الـ11 عام 2006 بـ 2.461 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية، ثم عام 2004 بـ 2.335 مليار ريال، وبثماني شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية.

وجاء في المرتبة الـ13، عام 2003 بـ 2.066 مليار ريال، وبثماني شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية، ثم عام 2005 بـ 2066 مليار ريال، وبثماني شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية.

وحل عام 2017 في المرتبة الـ15 بـ 1.960 مليار ريال، بعائد نسبته 4.5 في المائة، حيث بلغت عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية سبع شركات من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة قيمتها السوقية 43.21 مليار ريال.

وجاء في المرتبة الـ16، عام 2002 بـ 1.584 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية، ثم عام 2001 بـ 1.499 مليار ريال، حيث بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية ثماني شركات، فعام 1996 بـ 1.468 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية.

وحل في المرتبة الـ19، عام 1995 بـ 1.418 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية، ثم عام 1998 بـ 1.404 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية.

وأما المرتبة الـ21 فكانت من نصيب عام 2018 بنحو 1.332 مليار ريال، وبعائد نسبته 3.9 في المائة، حيث بلغ عدد الشركات التي وزعت توزيعات نقدية سبع شركات من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة قيمتها السوقية 34.18 مليار ريال.

وجاء في المرتبة الـ22 عام 1999 بـ 1.210 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية، ثم عام 1997 بـ 1.20 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية.

وأخيرا جاء عام 2000 بـ 1.199 مليار ريال، حيث بلغ عدد الشركات التي قامت بتوزيع أرباح نقدية ثماني شركات.

وفيما يخص الشركات التي وزعت توزيعات نقدية في الـ 24 عاما الماضية كان أعلاها شركة "أسمنت المنطقة الجنوبية"، حيث بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 12.42 مليار ريال، تمثل نحو 19.8 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ 24 عاما الماضية. وقد وزعت الشركة في الأعوام كافة منذ عام 1995 حتى عام 2018.

ثانيا، جاءت شركة "أسمنت السعودية"، حيث بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 11.95 مليار ريال، تمثل نحو 19.0 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ 24 عاما. وقد وزعت الشركة في الأعوام كافة منذ عام 1995 حتى عام 2018.

ثالثا، حلت شركة "أسمنت اليمامة" حيث بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 8.11 مليار ريال، تمثل نحو 12.9 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ24 عاما. ووزعت الشركة توزيعات نقدية منذ عام 1995 حتى عام 2016، ولم توزع في عامي 2017 و2018 أي توزيعات نقدية.

رابعا، حلت شركة "أسمنت ينبع" حيث بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 7.97 مليار ريال، تمثل نحو 12.7 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ24 عاما. وقد وزعت الشركة في الأعوام كافة منذ عام 1995 حتى عام 2018.

خامسا، شركة "أسمنت القصيم" حيث بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 7.03 مليار ريال، تمثل نحو 11.2 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ24 عاما. ووزعت الشركة في الأعوام كافة منذ عام 1995 حتى عام 2018، باستثناء عام 2002 لم توزع فيه أي أرباح نقدية.

سادسا، حلت شركة "أسمنت الشرقية"، حيث بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 5.64 مليار ريال، تمثل نحو 9.0 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ24 عاما الماضية. ووزعت الشركة في الأعوام كافة منذ عام 1995 حتى عام 2018.

سابعا، جاءت شركة "أسمنت العربية"، حيث بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 4.75 مليار ريال، تمثل نحو 7.6 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ24 عاما. ووزعت الشركة في الأعوام كافة منذ عام 1995 حتى عام 2018

ثامنا، حلت شركة "أسمنت تبوك"، حيث بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 1.72 مليار ريال، تمثل نحو 2.7 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ24 عاما.

تاسعا، جاءت شركة "أسمنت الشمالية"، إذ بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 1.11 مليار ريال، تمثل نحو 1.8 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ24 عاما الماضية. والتوزيعات النقدية كانت من عام 2013 حتى 2016.

عاشرا، حلت شركة "أسمنت المدينة"، حيث بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 1.003 مليار ريال، تمثل نحو 1.6 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ24 عاما. والتوزيعات النقدية كانت من عام 2013 حتى 2018.

وفي المتربة الـ11 جاءت شركة "أسمنت نجران"، حيث بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 655 مليون ريال، تمثل نحو 1.0 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ24 عاما الماضية. والتوزيعات النقدية للشركة كانت من عام 2012 حتى 2016.

والمركز الـ12 حلت شركة "أسمنت حائل"، حيث بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 303 ملايين ريال، تمثل نحو 0.5 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ24 عاما الماضية. ووزعت الشركة أرباحا نقدية في عام 2014، و2015، و2016.

وأخيرا، شركة "أسمنت الجوف"، حيث بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 130 مليون ريال، تمثل نحو 0.2 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت في الـ24 عام الماضية. ووزعت الشركة أرباحا نقدية في عام 2012 فقط.

وبقيت شركة واحدة من شركات الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية وهي "شركة أسمنت أم القرى" المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية الرئيسة من منتصف عام 2014 لم توزع أية أرباح نقدية منذ بداية إدراجها وتأسيسها في شهر تموز (يوليو) 2013.

يشار إلى أن شركات الأسمنت البالغ عددها 14 شركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية سجلت أدنى أرباح سنوية في 16 عاما خلال عام 2018.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للشركات، فإن الأرباح المجمعة للشركات في عام 2018 بلغت نحو 688.35 مليون ريال، مقارنة بـ 2091.12 مليون ريال في العام السابق له 2017 مسجلة تراجعا نسبته 67.1 في المائة بما يعادل 1.40 مليار ريال.

ويعود سبب تراجع الأرباح المجمعة لقطاع الأسمنت وتسجيلها أدنى أرباح سنوية في 16 عاما وتحديدا منذ عام 2003 حتى 2018 بسبب ضعف الطلب على الأسمنت، ما أدى إلى احتدام المنافسة بين الشركات الذي أدى إلى تراجع أسعار البيع، مقارنة بالعام السابق 2017.

وسجلت ست شركات من الـ 14 شركة خسائر في نتائجها المالية لعام 2018، مقابل ثماني شركات حققت أرباحا لكن معظمها متراجعة بنسب بين 11.7 في المائة حتى 84.6 في المائة.





*وحدة التقارير الاقتصادية