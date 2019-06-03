مسابقة الألعاب الإلكترونية بـ "موسم العيد" في الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن استعداداتها لتنفيذ برنامج احتفالات موسم عيد الفطر المبارك بمدينة الرياض، مسابقات الألعاب الإلكترونية في خيمة الأمانة بحي الملز، وستمتد المنافسات بين المتسابقين لـ3 أيام.

وجهزت الأمانة الخيمة بجميع الأجهزة والشاشات وأماكن الجلوس استعدادا لاستقبال المتسابقين الذين سيتنافسون على عدد من الألعاب الإلكترونية المتنوعة، والتي تشمل الألعاب القتالية وسباقات السيارات وكرة القدم، حيث ستنطلق المنافسة من الساعة الرابعة عصرا وحتى 11 مساء.

ورصدت أمانة منطقة الرياض جوائز للمتسابقين الفائزين في الألعاب الإلكترونية والتي تهدف إلى تعزيز روح المنافسة الشريفة بين الشباب، وتحفيزهم على اكتساب المهارات وتطويرها في المجالات التقنية، إضافة إلى مساهمة تلك الألعاب في تنمية القدرات الفكرية والذكاء وسرعة الاستجابة لدى الشباب المشاركين.

وتأتي فعالية مسابقة الألعاب الإلكترونية ضمن 220 فعالية تنظمها أمانة منطقة الرياض في 30 موقعا احتفاء بموسم العيد، والتي تسعى من خلال تنوعها إلى توفير خيارات ترفيهية متعددة لسكّان المدينة وزارها.