تطويع تطبيقات ذكية لكشف عمليات الغش أثناء عمل الأبحاث الدراسية

نجح باحثون من جامعة كوبنهاجن الدنماركية في تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لاكتشاف عمليات الغش أثناء إعداد الأبحاث المدرسية، بدرجة دقة تصل إلى نحو 90 في المائة.

وأثبتت عديد من الدراسات شيوع عمليات الغش في إعداد الأبحاث الدراسية، حيث يعمد طلاب المدارس إلى الاستعانة بفقرات من أبحاث ودراسات سابقة وينسبونها لأنفسهم. ولكن فريقا بحثيا بقسم علوم الحاسب في جامعة كوبنهاجن نجح في ابتكار منظومة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل الأبحاث الدراسية ورصد أي فقرات منقولة من أبحاث سابقة.

وذكر الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في مجال التكنولوجيا أن الباحثين قاموا بتغذية المنظومة بأكثر من 100 ألف دراسة بحثية سابقة، وأكدوا أن المنظومة الجديدة تستطيع، اعتمادا على قاعدة البيانات هذه، تحديد ما إذا كان الطالب أعد البحث الدراسي بنفسه أو أنه استعان بأطراف خارجية لمساعدته.

وتحمل المنظومة الإلكترونية الجديدة اسم "جست رايتر" وهي تجمع في تصميمها بين تقنيات التعليم الاصطناعي والشبكات العصبية الإلكترونية، وتتمتع بقاعدة بيانات تضم 130 ألف دراسة بحثية تم الحصول عليها من عشرة آلاف مدرسة ثانوية في أنحاء الدنمارك. وما زالت هذه المنظومة حتى الآن بمنزلة مشروع بحثي، ولم تدخل مرحلة التجريب العملي.

ويعمل "جست رايتر" بحسب "الألمانية" عن طريق تقييم أساليب الكتابة في نصين مختلفين، وعندما يقوم طالب ما بتسليم دراسة بحثية، فإن التطبيق يعقد مقارنة بين هذه الدراسة والأبحاث السابقة التي قام الطالب نفسه بتسليمها، ثم يقوم بإعطاء نسبة لمعدل التشابه بين النصين. ويأخذ التطبيق في حسبانه بعض العوامل الأخرى في التقييم، مثل الوقت الذي استغرقه الطالب في كتابة البحث وغير ذلك، ثم يعطي في نهاية المطاف نسبة مئوية بشأن ما إذا كان الطالب قام بإعداد الدراسة البحثية بنفسه.

ويقول فريق الدراسة إن من الممكن الاستعانة بتطبيق "جست رايتر" في أغراض تتعلق بأعمال التحقيقات الجنائية، مثل إجراء عمليات تحليل للنصوص والوثائق المزيفة، التي يقوم بها خبراء الطب الشرعي في الوقت الحالي.