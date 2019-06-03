تطوير سم عنكبوت للقضاء على الملاريا

تشير دراسة حديثة إلى أن فطريات، معدلة وراثيا تنتج سم العنكبوت، يمكنها القضاء بسرعة على أعداد ضخمة من البعوض الذي ينشر مرض الملاريا.

وأظهرت التجارب التي جرت في بوركينا فاسو، أن عدد هذا البعوض قد تراجع بأكثر من 99 في المائة خلال 45 يوما.

يقول الباحثون إن هدفهم ليس إبادة البعوض، ولكن المساعدة في وقف انتشار الملاريا، الذي يصيب 219 مليون شخص سنويا.

ويقتل مرض الملاريا أكثر من 400 ألف شخص سنويا، وينتقل عندما تقوم إناث البعوض بالتغذي على دم الإنسان وامتصاصه عبر الجلد، وذلك بحسب "بي بي سي".

في البداية حدد الباحثون في جامعة ماريلاند الأمريكية ومعهد أبحاث IRSS في بوركينا فاسو، فطريات ميتارازيوم بنغشانس التي تصيب بشكل طبيعي بعوض (أنوفيليس) الذي ينشر الملاريا.

وفي المرحلة الثانية، قاموا بتعديل هذه الفطريات وتحسينها وراثيا حتى يمكنها إنتاج سم العنكبوت.

قال البروفيسور ريموند سانت ليغر، من جامعة ماريلاند لـ"بي بي سي": "إن الفطريات طيعة جدا، يمكن هندستها وراثيا بسهولة كبيرة".

وتحولت الفطريات إلى مادة سامة موجودة في سم نوع من العنكبوت في أستراليا.

ونجح الباحثون في إضافة الأوامر الجينية إلى الشفرة الوراثية للفطريات لإنتاج السم، بحيث تبدأ في إنتاجه بمجرد وجودها داخل البعوض.

وأوضح البروفيسور سانت ليغر أن "العنكبوت يغرس أنيابه في الحشرات ويحقن السموم، وتم استبدال الأنياب بميتارازيوم".

وأظهرت الاختبارات المعملية أن الفطريات المعدلة وراثيا يمكن أن تقتل بشكل أسرع، بينما هناك عدد أقل من الجراثيم الفطرية يمكنها القيام بهذا. والخطوة التالية هي اختبار الفطريات في بيئة أقرب ما تكون إلى العالم الحقيقي لوجود البعوض.