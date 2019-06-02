أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان في مايو عند 72.35 دولار للبرميل

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في مايو عند 72.35 دولار للبرميل.