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أخبار اقتصادية- خليجية

أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان في مايو عند 72.35 دولار للبرميل

سنغافورة: رويترز

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في مايو عند 72.35 دولار للبرميل. 

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