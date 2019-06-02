قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في مايو عند 72.35 دولار للبرميل.
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- أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان في مايو عند 72.35 دولار للبرميل
أخبار اقتصادية- خليجية
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