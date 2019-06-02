الروبوتات تدخل مجال جني المحاصيل الزراعية

شرعت شركة تابعة لجامعة بلايماوث البريطانية في إجراء تجارب ميدانية على استخدام المنظومات الروبوتية في جني محصول التوت بمزرعة في مقاطعة ويست ساسيكس بجنوب انجلترا.

ومن المقرر استخدام البيانات الخاصة بهذه التجربة في تنقيح وتحسين أداء المنظومة الأولية قبل إجراء مزيد من التجارب في هذا المجال في وقت لاحق العام الجاري. وإذا ما كللت هذه التجربة بالنجاح، من المقرر البدء في تصنيع الأنظمة الروبوتية التي سوف تستخدم في حصد المحاصيل الزراعية مع بداية العام المقبل.

وصرح الباحث مارتين ستولن، من قسم الحوسبة والإلكترونيات والرياضيات في جامعة بلايماوث بأن "بدء التجارب الميدانية لأعمال جني المحاصيل بواسطة الروبوتات يمثل نقطة فاصلة بالنسبة لنا، وسيوفر لنا بيانات مهمة لمواصلة تطوير المنظومة من أجل بدء تفعيلها على نطاق تجاري".

وتركز التجارب في الوقت الحالي على محصول التوت نظرا لصعوبة انتقائه من الأشجار، بسبب ضعف الثمرة وسهولة تلفها أثناء عملية القطف، كما أنها تنمو على أغصان متشابكة تتطلب مهارة خاصة للوصول إليها.

وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في مجال التكنولوجيا أنه بمجرد نجاح تجربة قطف ثمار التوت، من الممكن البدء في تكرار المحاولة مع أنواع أخرى من الفاكهة والخضروات ذات الثمار الضعيفة.

ويتزايد اهتمام المزارعين في أنحاء العالم بتقنيات استخدام الروبوتات في أنشطة جني المحاصيل في ظل مشكلة التراجع في أعداد العمالة الزراعية.