وزير الدفاع الصيني : هواوي "ليست مؤسسة عسكرية"

قال وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ الأحد إن هواوي ليست مؤسسة عسكرية، على الرغم من أن مؤسسها قد عمل سابقا في الجيش.

وأضاف الوزير الصيني في منتدى "حوار شانغريلا" المنعقد في سنغافورة والذي يجمع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من مختلف انحاء العالم، إن "هواوي ليست مؤسسة عسكرية. لا تظنوا أنه بمجرد أن رئيس شركة هواوي خدم في الجيش فإن الشركة التي قام بتأسيسيها هي جزء من الجيش". وتابع "هذا غير منطقي، لأن هذا النوع من العسكريين السابقين، بعد تقاعدهم، ينشئ الكثير منهم شركات في بلدان حول العالم".