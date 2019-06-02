الفالح: أعتذر لقاطني المناطق الجنوبية التي انقطعت عنها الكهرباء.. وسنحاسب المقصرين

أعتذر اليوم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة، وأكد أنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، والوزارة تعمل على إعادة ما تبقى خلال ساعات قليلة.



وقال المهندس خالد الفالح في تغريدة على "تويتر" "أعتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع، كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله. وأعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك."

وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متابعتها المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح العطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة في جنوب المملكة، الذي أدى إلى فصل الخدمة عن عدد من محافظات جنوب المملكة، مبينة أنها تتابع عن قرب إعادة الخدمة لجميع المشتركين بدءًا بالقطاعات الحساسة.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء من جانبها عن عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75% من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاعها عن عدد من المحافظات والمدن والقرى جنوب المملكة.

وأوضحت الشركة أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب التي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة، مما أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة كون أن الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.