الملك يستعرض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون مع الرئيسين المصري والسنغالي

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هامش أعمال القمة الإسلامية الـ14 في قصر الصفا في مكة المكرمة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية.

حضر اللقاء، الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر.

كما حضره من الجانب المصري، سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات، واللواء محسن عبدالنبي مدير مكتب الرئيس، وبسام راضي المتحدث باسم الرئيس.

كما التقى خادم الحرمين الشريفين، على هامش أعمال القمة الإسلامية الـ14 في قصر الصفا في مكة المكرمة، الرئيس ماكي سال رئيس السنغال.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية.

حضر اللقاء، الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، وفهد الدوسري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال، والوفد المرافق للرئيس السنغالي.