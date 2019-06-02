أهمية ألعاب الفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي



يدور هذا المقال الذي يعد جزءا من سلسلة بعنوان "مستقبل الإدارة"، حول الكيفية التي تسهم التغيرات الثقافية والتكنولوجية من خلالها في إعادة رسم مهام المديرين. يقدم أساتذة إنسياد: بوشان دوت، وفانيش بورانام الاستشارات الأكاديمية لهذه السلسلة.

إحدى الفوائد المعروفة للأتمتة أن أجهزة الكمبيوتر لا تعنى بتحقيق التوازن بين الحياة الخاصة والعمل. فالآلات تستمر في العمل إلى أن تتعطل أحد أجزائها. أما الإنسان فيحتاج إلى الراحة والترفيه ــ بما في ذلك الأمور غير العملية مثل الألعاب ــ ليحافظ على صحته وإنتاجيته. ربما لذلك نشعر بعدم الراحة عندما نشعر بالخوف من الآلة التي تتفوق علينا في مختلف الألعاب. يبدو أن تلك الانتصارات تتعدى منطقة الإنسان الفريدة ــ وهي منطقة تحت التهديد بسبب التقدم التكنولوجي. منذ خسارة جاري كاسباروف في 1997 على يد ديب بلو، تناولت الصحف العالمية هذه القضية على الدوام. فمع التطور السريع للذكاء الاصطناعي وآلة التعلم، يجب أن نتوقع رؤية مزيد من الانتصارات للاعبين افتراضيين في الأشهر والسنوات المقبلة.

ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لمستقبل الإدارة؟ هل قدرة الذكاء الاصطناعي على إتقان الألعاب ذات الاستراتيجية لأعلى المستويات، ستعني قدرته على تصميم وتنفيذ استراتيجيات العمل بشكل أفضل من الإنسان في أحد الأيام؟

حققت شركة ديب مايند انتصارا في 2016 من لعبة جو، وتناولت الصحف أخبارها؛ كون اللعبة أكثر تعقيدا من الشطرنج "من حيث الحركات المحتملة". وكون خوارزميات اللعبة تعاملت مع هذا التحدي من خلال التعلم من الألعاب السابقة، عوضا عن أن تكون مبرمجة مسبقا بالحل. تكمن تعقيدات قرارات العمل الحديثة في كثرة التغيرات واللاعبين، ويكمن تفوق لعبة جو في كونها جعلت إلى حد ما الشطرنج لعبة بسيطة مقارنة بها.

في محاولة منهم لتدريب روبوتاتهم بشكل أفضل على التغييرات في الحياة الواقعية، قام مطورون رواد في الذكاء الاصطناعي بتحويل انتباههم إلى ألعاب فيديو على الشبكة أكثر ديناميكية ومتعددة اللاعبين، وفيها تنافسية بين الفرق. في وقت سابق من هذا العام، تغلبت روبوتات الذكاء الاصطناعي في "ديب مايند" على أشخاص محترفين في لعبة الخيال العلمي StarCraft II عشر مباريات متتالية. على مدار السنتين المنصرمتين، سجلت خمس من شبكات OpenAI تعمل في تناغم، سلسلة من الانتصارات ضد فرق من أشخاص محترفين في لعبة Dota 2.

قد يرى المشككون أن الاختلافات بين Deep Blue و DeepMind et al أصغر مما تبدو، كون autodidact AI لا تعلم أنها تلعب لعبة. يتفوق البشر في إيجاد طرق لتطبيق المهارات الموجودة في سياقات جديدة؛ خبرة الروبوتات أكثر حرفية ومحددة بنظام. وفي ظل غياب البيانات الضخمة لاستيعاب الذكاء الاصطناعي، قد يمتلك الأشخاص الأذكياء مزايا. مع أن النموذج الواعد لنقل آثار التعلم يبشر بتضييق الفجوة من خلال تزويد الروبوتات بالقدرة على استخدام معارفهم بشكل أكثر مرونة. على سبيل المثال، للتعويض عن النقص في البيانات الوقتية، ورد أن OpenAI تستخدم لعبة الفيديو Grand Theft Auto لتدريب السيارات الذاتية القيادة. قد يمثل نقل أثر التعلم الخطوات الأولى الضرورية للمسار المؤدي إلى الذكاء العام الاصطناعي.

لكن من المحتمل أن يكون المسار طويلا. مع تحليل مباريات StarCraft II لهذا العام، لاحظ المراقبون أن لاعبيAlphaStar, DeepMind’s AI تفوقوا على منافسيهم من البشر من حيث صياغة وتطبيق الاستراتيجية. وعندما كانت خطة المعركة تسير بشكل خاطئ، كان بإمكان AlphaStar الفوز من خلال سرعة الدقة الرياضية، وبمساعدة رؤية شاملة لخريطة اللعب التي لا يمكن للإنسان أن يأمل الفوز بها. في إشارة للرياضة الرجولية، اقتصرت الرؤية الشاملة للروبوتات على نافذة واحدة في المباراة النهائية، وخسرت. على الأقل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي في مجال الألعاب، تكمن في بساطة هذا المشهد الذي لا يشوبه أي عيب، والذي قد يكون من الصعب تكراره في سياقات العمل.

دفاعا عن الإنسان العاقل، يمكن القول إن الحواسيب قد تستبدلنا من الناحية الاستراتيجية، ولكن لن تستطيع ذلك من الناحية الاجتماعية. فمن دون القدرة على التنسيق مع بعض، قد يضعف الذكاء الاصطناعي موهبتنا بتخطي المسارات المتعدد الجوانب للتحديات. ولكن بحسب جوليان كليمان الذي درس فرق لعبة Dota2 من أجل أطروحة الدكتوراه بكلية إنسياد، ربما يكون التنسيق هو السبب الرئيس لنجاح الذكاء الاصطناعي بهزيمتنا. يرى كليمان أن OpenAI Five ربحت من خلال تطبيق استراتيجيات معقدة لا يجرؤ الإنسان على تطبيقها؛ كون التنسيق عن كثب وبشكل وقتي أمرا صعبا للغاية. على سبيل المثال، عوضا عن وجود أقسام ثابتة في العمل مثل الفرق البشرية، يقوم الذكاء الاصطناعي بتغيير الأدوار بين اللاعبين بسرعة وبشكل متكرر. بالتالي قد يزدهر التعاون بين الروبوتات بشكل سريع. بإمكاننا أن نرى بصيص الحقبة القادمة للخوارزميات التعاونية في المنظومة المركزية التي تتشكل حاليا من علاقة سلسلة الكتل "بلوك تشين" والذكاء الاصطناعي. مثال على ذلك، يتوقع البعض أن العقود الذكية المرتبطة بنشاط سلسلة الكتل، قد تمكن الشبكات العصبية الشاملة من العمل سويا لإصلاح الخلل والتقلبات في النظام التشريعي.

"إذا كنت مديرا تحتاج إلى تعزية"، يشير بوشان دوت أستاذ في كلية إنسياد إلى أنه من أجل استبدال المديرين بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يختفي البشر من المؤسسات، ولن يحدث ذلك في الوقت القريب. وبحسب دوت لا يوجد طريق سلس لجميع البشر إلى جميع الخوارزميات. وطالما هناك حاجة إلى البشر فسيكون هناك حاجة إلى مديرين إلى حد ما. وبغض النظر عن مدى قدرة الروبوتات على نسخ كتاباتنا وخطبنا، أظهر الإنسان مقاومة كبيرة لأن يكون مدفوعا بالذكاء الاصطناعي. ويقول فانيشبورانام "تتمثل الميزة الكبرى للإنسان في صنع القرارات، يتخذ الإنسان قرارات يتقبلها تابعوه؛ كونهم من الجنس البشري نفسه". يعد ذلك صحيحا، فاللمسة الإنسانية التي يستحضرها المديرون في العمل، تعد خط الدفاع الأول.