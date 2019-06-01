رئيس المكسيك يتوقع نتائج طيبة من محادثات مع أمريكا عن الرسوم

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم السبت إنه يتوقع نتائج طيبة من محادثات مزمعة مع واشنطن بشأن خطة للرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية وطرح إمكانية أن تشدد المكسيك القيود على الهجرة.

وقال ترامب إنه سيطبق الرسوم الجمركية في العاشر من يونيو حزيران ما لم توقف المكسيك تدفق الهجرة غير المشروعة، ومعظمها من أمريكا الوسطى، عبر الحدود الأمريكية المكسيكية. وأدى إنذاره إلى إلحاق الضرر بالأصول المالية المكسيكية وتراجع الأسهم العالمية.

وفي مؤتمر صحفي في ميناء فيراكروز على خليج المكسيك، قال لوبيز أوبرادور إن وفدا بقيادة وزير خارجيته مارسيلو إبرارد من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن يوم الأربعاء وسيشرح ما قامت به المكسيك للتصدي للمشكلة.

وأضاف "يتمثل الشيء الأساسي في توضيح ما نقوم به بالفعل بشأن قضية الهجرة، وإذا لزم الأمر سنعزز هذه الإجراءات دون انتهاك حقوق الإنسان".

وقال لوبيز أوبرادور إن المكسيك لن تخوض أي حروب تجارية مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن حكومته لديها "خطة" في حالة قيام ترامب بتطبيق الرسوم الجمركية لضمان عدم الإضرار باقتصاد البلاد. ولم يقدم تفاصيل عن الخطة.