ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق جدة إلى 3 ملايين زائر شهرياً

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بفرعها في جدة، عن ارتفاع الطاقة الاستيعابية لمنشأت الإيواء في المحافظة إلى ما يمكنه استضافة مئة ألف نزيل في الليلة الواحدة، وما يقارب 3 ملايين نزيل في الشهر، وذلك نتيجة لزيادة الاستثمارات السياحية في القطاع الفندقي مؤخراً.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، أن إجمالي عدد مرافق الإيواء في جدة يبلغ حالياً 923 منشاة إيواء (122 فندقاً، 19 شقق فندقية، 4 منتجعات ، 767 وحدات سكنية مفروشة، 3 فلل فندقية، 8 نزل سياحية)، وبإجمالي 44207 غرفة وجناح، وبطاقة استيعابية 99908 أسرة تستوعب 99 ألف نزيل في وقت واحد.

وبين العمري أن عدد فنادق الخمسة نجوم في جدة وصل إلى 20 فندقاً، أما الفنادق المصنفة بـ 4 نجوم فهي 23 فندقاً، و 42 فندقاً 3 نجوم، و 26 فندقاً نجمتين، في حين بلغ عدد الفنادق الحاصلة على تصنيف درجة واحدة 11 فندقاً، لافتاً إلى أن فنادق جدة تستقبل لوحدها حالياً 34.769 نزيلاً في الليلة، وبإجمالي 1.043.070 نزيلاً في الشهر، مشيراً إلى أن بقية مرافق الإيواء السياحي الأخرى تبلغ طاقتها الاستيعابية 65.112 نزيلاً في الليلة، وبإجمالي 1.953.260 نزيلاً في الشهر.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث على جهود المختصين في فرع جدة ودورهم الرقابي، وكذلك دور المستثمرين الفعّال في استمرار الاستثمار، مبيناً أن المعدل السنوي المتوسط لنسب إشغال الفنادق في جدة 56%، وما يقارب 60% في بقية مرافق الإيواء للعام الماضي، مضيفاً أن هناك فرقاً ميدانية مهمتها المتابعة والتأكد من الخدمات المقدمة لنزلاء مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة، وفي نفس الوقت أهاب بالجميع لتقييم وتقديم كافة الملاحظات والاقتراحات عن اداء هذا القطاع من خلال التواصل مع رقم الهاتف السياحي المجاني 19988.