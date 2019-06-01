الصين ستحقق فيما إذا كانت "فيدكس" قد ألحقت الضرر بمصالح العملاء

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت أن الصين ستفتح تحقيقا لتحديد ما إذا كانت شركة "فيدكس" قد أضرت بمصالح عملائها وحقوقهم القانونية.

وأضافت شينخوا إن شركة نقل الطرود الأمريكية لم تسلم الأغراض في العناوين الصحيحة في الصين مؤخرا دون الخوض في تفاصيل.

وأعلنت شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات قبل أيام أنها ستراجع علاقتها مع فيدكس وقالت إن الشركة حولت طردين موجهين لها في آسيا إلى الولايات المتحدة وحاولت إعادة توجيه طردين آخرين.

ولم ترد فيدكس الصين بعد على طلب عبر البريد الإلكتروني بالتعليق على الأمر.