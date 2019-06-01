وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة: هواوي وثيقة الصلة بالحكومة الصينية

قال وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان إن شركة التكنولوجيا هواوي وثيقة الصلة جدا بالحكومة الصينية وأضاف أن واشنطن تشعر بقلق من الهجمات الإلكترونية وسرقة الملكية الفكرية.

وقال شاناهان في مؤتمر أمني آسيوي في سنغافورة" هواوي قريبة جدا من الحكومة".

وتتهم الولايات المتحدة هواوي بالتجسس وخرق العقوبات التجارية المفروضة على إيران وسرقة الملكية الفكرية. وتشكك هواوي في كل الاتهامات الموجهة ضدها.