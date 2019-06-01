أَخْنَس والخَنْساء

من أسماء الناس (أَخْنَس) و(الخَنْساء) فما معناهما؟

يقال للرجل: أَخْنَس، ويقال للمرأة: خَنْساء – ومن ذلك لقب (الخَنْساء): الشاعرة المعروفة لُقِّبت بذلك لميلان أنفها – فالخَنْسُ، والخُنُوس والخِنَاس كما في المعاجم اللغوية معناه: التأخَّر والتخلُّف والتواري والانقباض.

والأخنس: المتخفي، والمتواري والمتأخر – والأَخْنَس أيضا: الأسد، والقُرَاد والخَنْساء أيضا: البقرة الوحْشِيَّة، وكلتا الكلمتين في الأصل صفة مُشَبَّهة تفيد الثبوت والدوام في الموصوف. جاء في الوسيط: "(خَنَسَ) – خَنْسا، وخُنُوسا، وخِناسا: تأخر. ويقال: خَنَسَ الطريق عنهم: جازُوه وخَلَّفُوه وراءَهم... وخَنَسَ الرجل: تَخَلَّفَ وتَوَارَى... وخَنِسَ خَنَسا: انْخَفَضَت قَصَبة أَنْفِه مع ارتفاع قليل في طَرَف الأنف... فهو أَخْنَس، وهي خَنْسَاء.. والجمع (خُنْسٌ)".

يتبين أن (أَخْنَس) و(خَنْسَاء) اسمان عربيَّان قد يستعملان بأداة التعريف وقد يستعملان بدونها – ومعناهما: التأخر والميلان، والتواري والانقباض. وكلاهما صفة مُشَبَّهة على وزن (أفعل فعلاء) ثم سُمِّي بهما فصارا علمين.