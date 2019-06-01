ذات الأذنين .. بين الإنجليز

بعد عام من سقوطه في الخطوة الأخيرة وخسارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يأمل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، كسر حاجز "النحس" وإحراز اللقب الأول له بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب عندما يخوض نهائي البطولة نفسها اليوم أمام توتنهام الإنجليزي.

وبعد خمسة أعوام أحكمت فيها الكرة الإسبانية قبضتها على البطولة الأوروبية البارزة، سيقتصر حضور الكرة الإسبانية في هذا النهائي على الملعب حيث يلتقي الفريقان على ستاد "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق أتلتيكو مدريد في مدريد الإسبانية.

وخطفت الكرة الإنجليزية الأضواء في الموسم الجاري من نظيرتها الإسبانية بوصول فريقين من إنجلترا إلى نهائي البطولة وكذلك فريقين آخرين من إنجلترا إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي شهد فوز تشيلسي على آرسنال 4 / 1.

ويطمع ليفربول في الفوز بلقبه السادس في تاريخ دوري الأبطال فيما يتطلع توتنهام للقب الأول له في البطولة حيث يخوض النهائي للمرة الأولى.

وقدم كل من الفريقين قصة خيالية في طريقه إلى المباراة النهائية حيث أفلت توتنهام من الخروج أكثر من مرة واتسمت مسيرته بالكفاح لقلب النتائج لمصلحته.

ولم يختلف الحال كثيرا بالنسبة لليفربول في الدور قبل النهائي للبطولة الذي أطاح فيه ببرشلونة الإسباني رغم فوز الأخير 3 / 0 على ملعبه ذهابا قبل أن يرد ليفربول برباعية نظيفة في مباراة الإياب على ملعبه.

ويتطلع ليفربول إلى الفوز بـ" ذات الأذنين" ليكون تعويضا كبيرا له عن فشله في الفوز باللقب المحلي حيث احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي.

ومع نهاية الموسم الرابع للفريق تحت قيادة كلوب، حصد الفريق عددا رائعا من النقاط في الدوري الإنجليزي حيث حصد 97 نقطة في الموسم المنقضي وخسر مباراة واحدة فقط من 38 مباراة خاضها في المسابقة لكنه حل ثانيا.

ورغم هذا، نال الفريق دفعة معنوية هائلة من الريمونتادا التي قدمها أمام برشلونة في المربع الذهبي لدوري الأبطال ويطمح إلى إنهاء المسابقة الأوروبية والموسم بأفضل شكل ممكن وتعويض خسارته نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد 1 / 3 في كييف الأوكرانية.

وحقق ليفربول الفوز على توتنهام في كل من مباراتي الفريقين سويا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كما بلغ الفارق الذي يفصل ليفربول في المركز الثاني وتوتنهام صاحب المركز الرابع 26 نقطة.

وتعافى البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة ضمن خط الهجوم الذي يقوده المصري الدولي محمد صلاح فيما يغيب نابي كيتا للإصابة في الفخذ.

وفي المقابل، يتطلع توتنهام إلى حالة اللاعب هاري كين مهاجم الفريق العائد من الإصابة الذي أكد ثقته بقدرته على المشاركة في المباراة.