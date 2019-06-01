كلوب: كتابي الفاشل لن يشتريه أحد

سخر المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، من سجله السلبي في المباريات النهائية، معتبرا أنه "حامل الرقم القياسي" في انتصارات نصف النهائي، عشية قيادته فريقه في مواجهة توتنهام في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي مؤتمره الصحافي عشية المباراة على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، أكد كلوب جاهزية مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو للعودة إلى صفوف الفريق بعد غيابه عن الدور نصف النهائي بسبب الإصابة.

وخسر كلوب، الذي يشرف على ليفربول منذ 2015، ست مرات في آخر ست مباريات نهائية خاضها، آخرها نهائي المسابقة القارية في الموسم الماضي مع الفريق الأحمر، أمام ريال مدريد الإسباني.

وقال "منذ عام 2012، وباستثناء 2017، بلغت مع فريقي مباراة نهائية في كل عام، لذا نحن نصل إلى ذلك مع بعض الحظ أحيانا، لكن أغلبية الوقت لأننا قادرون".

وأضاف "في الوقت الراهن أنا ربما حامل الرقم القياسي العالمي، في الأعوام السبعة الماضية على الأقل، في الفوز بنصف النهائي، لكن إذا ألفت كتابا عن ذلك، أرجح أن أحدا لن يشتريه".

وخسر المدرب البالغ 51 عاما المباريات النهائية الست التي خاضها منذ قيادته دورتموند إلى لقب الثنائية المحلية في ألمانيا عام 2012، وهي: نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 ونهائي كأس ألمانيا 2014 مع دورتموند ضد بايرن ميونيخ، ونهائي كأس ألمانيا 2015 ضد فولفسبورج. ومع ليفربول، خسر ثلاث مباريات نهائية، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2016 ضد مانشستر سيتي بركلات الترجيح، ونهائي "يوروبا ليغ" 2016 ضد إشبيلية الإسباني، ونهائي دوري الأبطال 2018.