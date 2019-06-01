مدرب توتنهام: مشاركة كين أصعب قرار

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أنه سينتظر حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ القرار بشأن مشاركة مهاجمه هاري كين المتعافي حديثا من الإصابة في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد ليفربول اليوم.

وبعدما أبدى في تصريحات سابقة تفاؤله بقدرة كين على خوض النهائي على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، بدا بوكيتينو مترددا بشأن ذلك، إذ أجاب على سؤال عن مشاركة قائد خط هجومه "لا أعرف، تتبقى لنا حصة تدريبية واحدة وعندها سنكون قادرين على اتخاذ القرار".

وتابع "لن يكون سهلا اتخاذ قرار، فلدينا كل المعلومات ونعرف كل تفصيل لمحاولة الفوز، حيث يمكنك أن تستخدم فقط 11 لاعبا (في التشكيلة الأساسية) وهذا هو أصعب قرار".

وفي غياب كين، عوّل بوكيتينو على آخرين في خط الهجوم، مثل الكوري الجنوبي سون مين، والبرازيلي لوكاس مورا، الذي منح الفريق بطاقة النهائي بتسجيله "هاتريك" الفوز على أياكس الهولندي في إياب نصف النهائي (3 - 2)، بعدما كان فريقه قد خسر ذهابا على أرضه بهدف.

وتابع الأرجنتيني الباحث عن لقبه الأول مع الفريق الذي يشرف عليه منذ 2014 "نتحدث عن قيمة اللعبة، حصلت أمور عدة في إنجلترا، العديد من المشاكل، واليوم سيتابعنا مليار مشاهد، وأمامنا فرصة لإظهار قيمة كرة القدم".