مركز الملك سلمان .. سفير القيم السعودية إلى الخارج

"أنا جندي صغير في وطن كبير".. عبارة ما فتيء الدكتور عبدالله الربيعة يرددها في كل محفل ليوضح طبيعة عطاء مركز الملك سلمان النابع من قيم إسلامية ووطنية سمحة لا تفرق بين إنسان وآخر إلا بضرورة الحاجة وأولوية المساعدة. وفي المقابل جاء هدير المداخلات العربية والإسلامية في المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش قمم مكة بعد سماع كثير من الحقائق والأرقام محملا بالعتب على الدكتور الربيعة. فلماذا لا تبرز هذه الجهود من جهة ولماذا التضليل والتشويه الذي يلاحق جهود المملكة؟

"أتمنى ألا تكون هذه الحملات مقصودة أو مسيسة" أجاب الدكتور الربيعة مقرا في الوقت ذاته ببعض التقصير من المركز المشغول بجبهات عدة في وقت واحد فمن اليمن إلى فلسطين مرورا بمناطق اللاجئين شمالا وصولا الى إفريقيا وأقاصي آسيا ونيمار. لا وقت لالتقاط الأنفاس لكنه يلفت نظر أصحاب الفكر والإعلام - كما يصفهم - في الوقت ذاته إلى موقع المركز الإلكتروني لاستجلاء الحقائق المحدثة رقميا باستمرار.

"لا نبحث عن الإطراء أو يغضبنا النقد.. نحن فقط نريد وضع العالم أمام حقيقة ما يفعله مركز الملك سلمان من أعمال إنسانية"؛ مطلب لا لبس فيه وضعه الدكتور الربيعة معيارا للتعامل بين المركز والإعلام، أمام ضمائر الصحفيين والمراسلين من كل أنحاء العالم.

ليتكرر بعد ذلك سؤال أين أنتم من هذه المنطقة أو تلك المنطقة من مساعداتكم في محاولة صحفية ماكرة لرصد المناطق التي قد لا تصلها المساعدات السعودية. إلا أن إجابات الدكتور في المقابل كانت أكثر دقة وعابرة للمفاجآت إذا جاز التعبير بإثباته وصول المساعدات إلى كل المناطق التي سئل عنها بما فيها إيران المعادية كنظام. ودائما ببرامج مدروسة على المدى البعيد وليس بأموال مقطوعة لا تليق بطبيعة العمل الإنساني.

وبحثا عن مزيد من العمل المؤسسسي المتراكم معرفيا وتمويليا جاء رد الدكتور الربيعة على سؤال "الاقتصادية" عما يضمن التمويل المستدام مستقبلا تأكيده أن المركز سيعلن قريبا عن مشروع للأوقاف مرتبط مباشرة بمركز الملك سلمان للعمل الإنساني.

يبقى أن مجمل اللقاء بالدكتور عبدالله الربيعة مستشار الملك ومدير المركز حمل حقائق مبشرة ومطمئنة على مستوى تنامي أرقام برامج المساعدات وتوسع رقعتها الجغرافية بالتزامن والإعلان عن سبل تمويل مستدامة لضمان استمرارية عطاء سفير السعودية المرتبط اسمه دائما باسم رائد الأعمال الإنسانية والخيرية عربيا وإسلاميا ودوليا منذ عقود حتى اللحظة؛ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.