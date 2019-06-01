ترمب: ساترشح لولاية رئاسية ثانية في منتصف يونيو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيطلق رسميا حملته الانتخابية لولاية رئاسيّة ثانية، في 18 يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا الرئيسيّة التي كان فاز بها خلال انتخابات نوفمبر عام 2016.

وكتب الملياردير الجمهوري على تويتر "سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس في 18 يونيو بأورلاندو في فلوريدا.