الأسهم الأمريكية تتراجع بدايه تداولها بعد تهديدات ترمب للمكسيك

بدات الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد بداية تداولها اليوم الجمعة، متأثرة بالمخاوف من أن تهديد الرئيس دونالد ترمب الصادم بفرض رسوم جمركية على المكسيك قد يصبح الشرارة التي ستدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 123.57 نقطة بما يعادل 0.49 بالمئة ليفتح على 25046.31 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 22.71 نقطة أو 0.81 بالمئة إلى 2766.15 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 96.77 نقطة أو 1.28 بالمئة إلى 7470.95 نقطة.