"ناسا" تطلق رحلات تجارية على متن صواريخ من أستراليا في 2020

تعتزم وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) إطلاق رحلات تجارية على متن صواريخ في أواخر عام 2020 من منطقة نائية خاصة بالسكان الأصليين في أستراليا، بحسب ما أعلنته اليوم الجمعة شركة صغيرة فازت بالصفة.

وأبرمت شركة "إيكواتوريال لونش أستراليا" الصفقة مع ناسا لإطلاق صواريخ في الفضاء من مركزها الفضائي "أرنهيم سبيس سنتر"، حسبما أفادت الرئيسة التنفيذية للشركة، كارلي سكوت.

وقالت كارلي إن هذا سيكون أول إطلاق صاروخ فضائي تنفذه ناسا من موقع إطلاق خاص ومملوك لأجانب. وستستخدم ناسا القاعدة الفضائية لإطلاق صواريخ لإجراء تجارب علمية ستبحث في النظام الشمسي، ضمن أشياء أخرى.

وقالت كارلي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الاتفاق مع واحدة من أكبر وكالات الفضاء في العالم يظهر أن أستراليا باتت مستعدة لمزيد من التطور، ونحن قادرون على الوصول لأعلى المستويات".