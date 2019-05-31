بكين تتهم واشنطن بـ"الكذب" بشأن تأثير حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد الصين

اتهمت الصين الولايات المتحدة الجمعة بـ"الكذب" بشكل متكرر بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حرب الرسوم الجمركية تحمل "أثرا مدمّرا" على اقتصاد البلد الآسيوي العملاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي دوري إن "الجانب الأميركي أدلى بتصريحات كاذبة لا مرة ولا مرتين. في كل مرة تكشفهم الصين في الوقت المناسب لكن الولايات المتحدة تبدو دؤوبة وحتى مهووسة وتواصل تكرار هذه الأكاذيب".