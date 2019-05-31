رئيس "نيسان" يبدي رغبته في الاجتماع مع رئيس "فيات كرايسلر" بشأن خطة الاندماج مع "رينو"

أعرب رئيس شركة نيسان موتور، هيروتو سايكاوا اليوم الجمعة عن اهتمامه بالاجتماع مع رئيس شركة فيات كرايسلر، جون إليكان بشأن المقترح الذي قدمته الشركة الإيطالية الأمريكية بشأن الاندماج مع شركة رينو.

وقال سايكاوا للصحفيين: "أود الاجتماع مع إلكان".

وأضاف أنه تبادل بالفعل رسائل إلكترونية مع رئيس شركة فيات كرايسلر، ولكنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن تفاصيل الاجتماع معه.

وناقش رئيس رينو، جان دومينيك سينار احتمالات إبرام صفقة الاندماج خلال اجتماع أول أمس الأربعاء مع الرؤساء التنفيذيين في شريكيه اليابانيين، نيسان وميتسوبيشي موتورز.

وذكرت فيات كرايسلر يوم الاثنين الماضي أنها تقترح إبرام صفقة اندماج بحصص متساوية مع رينو لتأسيس ثالث أكبر شركة سيارات في العالم بعد فولكسفاجن وتويوتا.

وقالت فيات كرايسلر إنه في حال اشتراك نيسان وميتسوبيشي في الصفقة، فإن الكيان الناتج عن اندماج فيات كرايسلر مع رينو سيصبح أكبر شركة سيارات في العالم بمبيعات سنوية تزيد عن 15 مليون سيارة.