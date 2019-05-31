اليابان: نمو الناتج الصناعي وتراجع معدل البطالة في إبريل

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة نمو الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 6ر0 في المئة في شهر نيسان/إبريل الماضي، وذلك لأول مرة خلال شهرين، في حين تراجع معدل البطالة بنسبة 4ر2 في المئة.

وكان محللون استطلعت صحيفة "نيكي بزينس" اليومية أراءهم توقعوا زيادة الناتج الصناعي بمعدل يصل إلى 2 في المئة في نيسان/إبريل.

وبلغ معدل النمو في شهر آذار/مارس الماضي 6ر0 في المئة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في تقييم أساسي: "يتأرجح الناتج الصناعي على نحو غير مستقر."

وأوضحت الوزارة أن مؤشر الانتاج في المصانع والمناجم وصل إلى 8ر102 نقطة، مقارنة بقاعدة أساسية مقدارها 100 نقطة.

وكان منتجون شملهم استطلاع أجرته الوزارة توقعوا أن يقفز معدل الناتج الصناعي إلى 6ر5 في المئة في آيار/مايو الجاري، ثم يتراجع إلى 2ر4 في المئة في حزيران/يونيو.

كما أعلنت الحكومة اليابانية اليوم انخفاض معدل البطالة إلى 4ر2 في المئة في نيسان/إبريل الماضي، مقارنة بـ 5ر2 في المئة في الشهر السابق عليه.

وارتفع عدد العاملين في نيسان/إبريل الماضي بنسبة 6ر0 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 08ر67 مليون عامل، وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.