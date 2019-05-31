ترمب يتعهد بزيادة سريعة للتعريفات على المكسيك ما لم تتوقف الهجرة غير الشرعية

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الغاضب من زيادة عبور المهاجرين غير الشرعيين حدود بلاده الجنوبية بفرض تعريفات جمركية على جميع السلع القادمة من المكسيك تبدأ بخمسة في المئة ثم تتصاعد إلى أن يتوقف تدفق البشر.

وتصعد خطوة ترامب بشدة معركته للسيطرة على مد المهاجرين الذي زاد على الرغم من جهوده لبناء جدار حدودي ومنع الآلاف من العبور من أمريكا الوسطى عبر المكسيك إلى الحدود الأمريكية.

ومثل قرار ترمب، الذي أعلنه فجأة على تويتر ثم في بيان لاحق، تحديا مباشرا للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وأخذ الحكومة المكسيكية على حين غرة فيما يبدو.

وزاد القرار كذلك من خطر تدهور العلاقات الاقتصادية بين الجارتين اللتين تعتمدان بشدة على تدفق السلع عبر الحدود، وفتح كذلك جبهة جديدة بشأن التجارة في الوقت الذي تواجه فيه إدارة ترامب صعوبات لإبرام اتفاق تجاري مع الصين.

وقال ترامب إن زيادة التعريفات ستبدأ بخمسة في المئة في العاشر من يونيو وستزيد شهريا إلى أن تصل إلى 25 في المئة في أول أكتوبر ما لم تتخذ المكسيك إجراءات فورية.

لكنه أضاف "إذا خفت حدة أزمة الهجرة غير الشرعية من خلال إجراءات فعالة تتخذها المكسيك ونتحقق منها فسنزيل التعريفات".