قادة «التعاون» يدعون إيران إلى وقف دعم الإرهاب وتجنيب المنطقة ويلات الحروب

أشاد قادة دول المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، بالدور القيادي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين ودعوته إلى انعقاد هذه القمة الطارئة والقمة العربية والقمة الإسلامية، سعيا إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها. واستعرض المجلس الأعلى، في بيان عقب اختتام قمته الطارئة البارحة في مكة المكرمة، ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات خطيرة، نتيجة الهجمات الأخيرة على الإمارات والسعودية، وما لذلك من تداعيات وتهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة، ولحرية الملاحة والتجارة العالمية واستقرار أسواق البترول، نتيجة لسعي بعض الدول لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ودعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وتوصل المجلس إلى إدانة الهجمات التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محطتي ضخ نفط في محافظتي الدوادمي وعفيف في منطقة الرياض في المملكة، مشددا على أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة، ومؤكدا على تضامن دول المجلس مع السعودية في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية، التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، وتأييد المجلس الأعلى ودعمه الإجراءات والتدابير كافة التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

كما أدان القادة إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية التي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخا باتجاه المملكة، ومنها ما استهدف مكة المكرمة، وأكثر من 155 طائرة مسيرة بدون طيار، وتعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الإقليمية الإماراتية، معتبرين ذلك تطورا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى استقرار أسواق البترول.

وأكد المجلس تضامنه مع الإمارات وتأييده ودعمه الإجراءات والتدابير كافة التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها لمنع مثل هذه الأعمال التخريبية.

وجدد البيان التأكيد على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لمواجهة هذه التهديدات، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون.

كما جدد التأكيد على ضرورة أن تقوم إيران بتجنيب المنطقة مخاطر الحروب بالتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ووقف دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية، وتهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية.

ونوه البيان بمستوى التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز التعاون الخليجي- الأمريكي المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاقيات الثنائية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، لما يحقق أمن واستقرار المنطقة، مجددا تأييده للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية.