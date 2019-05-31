ملك البحرين: القمم تعكس الدور السعودي في حماية الأمن القومي

أعرب الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، عن عميق شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعوته لمشاركة قادة الدول العربية والإسلامية في شهر رمضان الكريم، في القمتين الطارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، وفي الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي التي تحتضنها جميعا هذه البقعة المباركة التي شرفها الله -عز وجل- بالبيت الحرام وجعلها قبلة المسلمين. وقال ملك البحرين في تصريح صحافي بهذه المناسبة، “إن انعقاد هذه القمم يعكس بجلاء شديد القيادة الحكيمة والجهود المضنية والمبادرات المتواصلة لخادم الحرمين الشريفين، والدور الرائد للسعودية في حماية الأمن القومي، وتطوير العمل الجماعي العربي وفي قيادة العمل الإسلامي المشترك، وإرادتها الصلبة وإسهاماتها الكبيرة لتحقيق غايتنا وهدفنا المنشود في تقوية الصف العربي والإسلامي ووحدته، وليكون قادرا على التعاطي مع القضايا كافة وفاعلا في التصدي للتحديات الراهنة، التي تمس أمن دولنا واستقرارها.